Страны G7 готовят пакет помощи Украине для подготовки к зиме

Страны "Большой семерки" (G7) скоординируют свои усилия по оказанию комплексной помощи Украине зимой. Речь идет о разных средствах обогрева, сообщила 3 ноября министр иностранных дел Германии Анналены Бербок, передает издание Spiegel.

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"Совместные санкции, которые мы инициировали, теперь сопровождаются совместной помощью "на зиму" от партнеров G7. Эта помощь также означает, что мы не соглашаемся с тем, что мир и международное право будут нарушены в течение зимы", - отметила глава ведомства.

Бербок обвинила Россию в лице президента Владимира Путина в бесчеловечности из-за атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Она подчеркнула, что G7 не допустит массовой гибели пожилых людей, детей и молодых людей от голода и холода.

Известно, что Германия уже передала более ста генераторов для стабилизации электросети. Кроме того, в скором времени Берлин поставит Киеву обогреватели, насосы, жилые и санитарные контейнеры, кровати, одеяла и палатки.

Другие страны также вовлекаются в помощь Украине в подготовке к зиме, учитывая террористические атаки России на украинские объекты критической инфраструктуры.

Недавно Федеральный совет Швейцарии принял план действий по оказанию помощи народу Украины в зимний период. Он предусматривает выделение в дополнение к существующему гуманитарному проекту в Украине и регионе еще 100 миллионов франков (3,68 миллиарда гривен).

В свою очередь Министерство иностранных дел договорилось с правительствами 12 стран о поставках Украине энергетического оборудования.