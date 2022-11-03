Країни G7 готують пакет допомоги Україні для підготовки до зими

Країни "Великої сімки" (G7) скоординують свої зусилля для надання комплексної допомоги Україні взимку. Йдеться про різні засоби обігріву, повідомила 3 листопада міністр закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, передає видання Spiegel.

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"Спільні санкції, які ми ініціювали, тепер супроводжуються спільною допомогою "на зиму" від партнерів G7. Ця допомога також означає, що ми не погоджуємося з тим, що мир і міжнародне право будуть порушені протягом зими", — зазначила очільниця відомства.

Бербок звинуватила Росію в особі президента Володимира Путіна в нелюдяності через атаки на енергетичну інфраструктуру України. Вона підкреслила, що G7 не допустить масової загибелі людей похилого віку, дітей та молодих людей від голоду та холоду.

Відомо, що Німеччина вже передала більше сотні генераторів для стабілізації електромережі. Крім того, незабаром Берлін поставить Києву обігрівачі, насоси, житлові та санітарні контейнери, ліжка, ковдри та намети.

Інші країни також долучаються до допомоги Україні в підготовці до зими, враховуючи терористичні атаки Росії на українські об'єкти критичної інфраструктури.

Нещодавно Федеральна рада Швейцарії ухвалила план дій щодо надання допомоги народу України в зимовий період. Він передбачає виділення на додаток до існуючого гуманітарного проекту в Україні та регіоні ще 100 мільйонів франків (3,68 мільярда гривень).

В свою чергу Міністерство закордонних справ домовилося з урядами 12 країн про постачання Україні енергетичного обладнання.