Хлебопекари просят генераторы для бесперебойной работы

Всеукраинская ассоциация пекарей собрала информацию о необходимости снабжения генераторами своих предприятий для обеспечения бесперебойной работы.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом пишет Аgroportal.ua.

"Данная информация уже передана Министерству аграрной политики и продовольствия Украины. Они со своей стороны ищут доноров", - сообщили во Всеукраинской ассоциации пекарей.

Отмечается, что для подключения данных генераторов необходимо провести согласующие процедуры с областными энергетическими компаниями, а также для их работы требуется топливо, которое повлечет значительные затраты.

В свою очередь, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий отметил, что сформированная заявка передана донорским организациям, которые должны обеспечить потребности хлебопекаров необходимым количеством генераторов.

Но, по его словам, вопрос заправки оборудования полностью будет возложен на предприятия.

Напомним, как заявили в Союзе молочных предприятий Украины, из-за проблем с электричеством в Украине могут остановиться молокоперерабатывающие предприятия.

Из-за специфики производства молокозаводы оказались в тяжелом положении и нуждаются в поддержке бесперебойного энергоснабжения, поскольку молокопереработка является системным и непрерывным процессом производства.