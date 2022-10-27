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Хлебопекари просят генераторы для бесперебойной работы
Всеукраинская ассоциация пекарей собрала информацию о необходимости снабжения генераторами своих предприятий для обеспечения бесперебойной работы.
Об этом пишет Аgroportal.ua.
"Данная информация уже передана Министерству аграрной политики и продовольствия Украины. Они со своей стороны ищут доноров", - сообщили во Всеукраинской ассоциации пекарей.
Отмечается, что для подключения данных генераторов необходимо провести согласующие процедуры с областными энергетическими компаниями, а также для их работы требуется топливо, которое повлечет значительные затраты.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В свою очередь, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий отметил, что сформированная заявка передана донорским организациям, которые должны обеспечить потребности хлебопекаров необходимым количеством генераторов.
Но, по его словам, вопрос заправки оборудования полностью будет возложен на предприятия.
Напомним, как заявили в Союзе молочных предприятий Украины, из-за проблем с электричеством в Украине могут остановиться молокоперерабатывающие предприятия.
Из-за специфики производства молокозаводы оказались в тяжелом положении и нуждаются в поддержке бесперебойного энергоснабжения, поскольку молокопереработка является системным и непрерывным процессом производства.