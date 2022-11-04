G7 створює координаційний механізм, щоб допомагати Україні відновлювати та захищати критчну інфраструктуру

Країни "Великої сімки" (G7) за підсумками зустрічі 4 листопада прийняли рішення створити координаційний механізм, щоб допомогти Україні ремонтувати, відновлювати та захищати життєво важливу енергетичну та водну інфраструктуру.

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Про це йдеться у заяві глав МЗС країн G7.

"Ми засуджуємо нещодавню ескалацію Росії, включаючи її атаки на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичні та водні об’єкти, по всій Україні з використанням ракет та іранських безпілотників. Цими атаками Росія намагається тероризувати мирне населення. Невибіркові атаки є військовими злочинами, і ми знову підтверджуємо нашу рішучість забезпечити повну відповідальність за ці злочини та злочини проти людства", — йдеться в заяві.

Глави МЗС знову закликали Росію негайно припинити агресивну війну проти України та вивести усі свої війська та військову техніку. G7 також закликає владу Білорусі припинити сприяти веденню агресивної війни Росії.

Країни "Великої сімки" підтвердили, що будуть продовжувати накладати економічні санкції на Росію та інші країни, фізичні чи юридичні особи, які надають військову підтримку РФ в війні. Окрім Білорусі це також вже стосується Ірану, який надає БПЛА Росії.

Країни G7 підтвердили непохитну рішучість продовжувати надавати фінансову, гуманітарну, оборонну, політичну, технічну та юридичну підтримку, яка потрібна Україні.

Крім того країни G7 скоординують свої зусилля для надання комплексної допомоги Україні взимку. Інші країни також долучаються до допомоги Україні в підготовці до зими, враховуючи терористичні атаки Росії на українські об'єкти критичної інфраструктури.

В свою чергу Міністерство закордонних справ домовилося з урядами 12 країн про постачання Україні енергетичного обладнання.