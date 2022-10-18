Украина получила 2 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС

18 октября от Европейского Союза в Украину поступило 2 млрд евро макрофинансовой помощи. Очередной транш будет направлен на поддержание экономической стабильности Украины.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Деньги помогут покрыть наготы бюджетные расходы, в частности в социальной и гуманитарный сферах .

"Или средства есть первой частью пакета в размере 5 млрд евро . В целом в этом году Украина получила от ЕС 4,2 млрд евро макрофинансовой помощи , которые существенно помогли укрепить экономический фронт государства и выстоять в борьбе с агрессором», - резюмировал глава правительства.

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