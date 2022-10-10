ЕС планирует ежемесячную помощь Украине в размере 1,5 млрд евро в 2023 году

Европейская комиссия работает над тем, чтобы предоставить Украине около 1,5 млрд евро бюджетной поддержки в месяц в следующем году.

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Об этом сообщает POLITICO со ссылкой на официальные лица.

В мае ЕС пообещал Украине так называемую макрофинансовую помощь в размере 9 млрд евро, но из этой суммы только 6 млрд евро получили поддержку стран ЕС, а на сегодняшний день выделен только 1 млрд евро.

Обсуждение того, как предоставить оставшиеся 3 млрд евро, до сих пор продолжается.

"Предоставление краткосрочной помощи в виде макрофинансовой помощи Украине до сих пор осуществлялось на разовой основе", - заявил комиссар ЕС по бюджету Йоханнес Хан.

"Учитывая постоянную потребность в помощи, можно было бы рассмотреть более структурированное решение для более высокой степени предсказуемости, и я усердно работаю со странами ЕС, которое позволит нам иметь более структурированную, предсказуемую и автоматизированную поддержку, по крайней мере, на следующий год", - добавил Хан.

По оценкам Киева, дефицит бюджета в следующем году составит около $3,5 млрд в месяц, и США обязались покрывать $1,5 млрд в месяц, призывая союзников сделать то же самое.

Комиссия обсуждает с министерствами финансов ЕС, как можно было бы оказать поддержку. Чиновники добавили, что общая сумма, а также доля грантов или займов все еще обсуждаются. Предложения могут поступить уже на следующей неделе или в преддверии конференции по восстановлению Украины в Берлине 25 октября, организованной Германией, председательствующей в G7, и Еврокомиссией.

Напомним, что минэкономики оценивает падение ВВП Украины за три квартала в 30%.