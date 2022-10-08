Минэкономики оценивает падение ВВП Украины за три квартала в 30%

Министерство экономики оценивает падение внутреннего валового продукта Украины в январе-сентябре в 30%. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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Оно ссылается на собственные оперативные данные, полученные с задействование косвенных способов расчета и инструментов моделирования на базе поведенческих характеристик экономических субъектов. В частности, падение ВВП в сентябре, как и в августе, оценивается в пределах 35±2%.

Среди положительных экономических факторов, по данным Минэкономики, наблюдалось улучшение динамики транспортных перевозок – как вследствие роста экспорта агропродукции морским транспортом, так и из-за наращивания перевозок грузов по железной дороге.

Так, благодаря реализации "зерновой инициативы" через порты Одесской области за август-сентябрь экспортировано 5,5 миллиона тонн агропродукции. В сентябре по сравнению с августом количество экспортируемой продукции выросло более чем в 2 раза, а количество судов, вышедших из портов, - почти втрое.

В прошлом месяце объем украинского экспорта в денежном эквиваленте вырос более чем на 23% по сравнению с августом этого года, что является рекордным значением с начала полномасштабного вторжения России.

Также, по оперативным данным, в сентябре "Укрзализныця" перевезла 11,7 миллиона тонн грузов, что на 8,4% больше объемов перевозок августа 2022 года и на 41% больше показателя марта.

"Происходит дальнейшее продолжение ремонтов и строительства инфраструктурных сооружений и приграничных дорог и таможенных переходов, поврежденных в результате боевых действий, а также работ по восстановлению функционирования путей, создаются безопасные логистические цепочки на деоккупированных территориях. В прошлом месяце капитальные расходы государственного бюджета по сравнению с августом 2022 года увеличились 33,2%", - говорится в сообщении.

Кроме того, в сентябре наблюдалась стабилизация цен на топливо за счет налаживания логистических цепей поставок нефтепродуктов и оперативной диверсификации поставщиков, что в целом уравновесило внутренний рынок и способствовало снижению инфляционного давления на экономику на фоне падения внешних цен, особенно на энергоносители.

По данным Всемирного банка, цены на нефть в сентябре по сравнению с августом сократились на 8,6%, на газ (средняя цена стран Европы) – на 15,6%, на железную руду – на 8,3%, на базовые металлы – на 5,3%.

Также наблюдается улучшение ожиданий бизнеса относительно перспектив своей экономической деятельности, хотя они все еще остаются пессимистическими (46,1 в сентябре против 44,1 в августе).

Среди негативных факторов, оказавших влияние на экономику, в Минэкономики выделяют погоду и действия российских оккупантов. Так, из-за затяжной дождливой погоды в отдельных регионах в сентябре притормозился темп сбора зерновых культур, что негативно отразилось на объемах производимой продукции.

На 29 сентября было собрано 26,1 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур. Для сравнения, на 25 августа этот показатель составлял 25,3 миллиона тонн.

Кроме того, нестабильная работа и периодические отключения оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции от энергосистемы Украины заставляли перераспределять нагрузки между другими участниками системы, что оказывало существенное давление на всю украинскую энергосистему.

"Ситуация на фронте в сентябре улучшилась, однако враг продолжал обстреливать украинскую территорию, что оказывало давление на настроения бизнеса и логистику. развитие и отсрочку активного восстановления", - указывают в ведомстве.

По оценкам Минэкономики, ситуация остается достаточно сложной и напряженной, но контролируемой. Это, как характеризуют в ведомстве, отражается и на поведении и активности экономических агентов, при поддержке правительства продолжающих демонстрировать высокие адаптационные способности.

Напомним, что по оценке Государственной службы статистики реальный ВВП Украины в апреле-июне 2022 года усократился по сравнению с предыдущим кварталом на 19,1%, а по сравнению с II кварталом 2021 года - на 37,2%.

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