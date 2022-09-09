Стоимость восстановления Украины уже превысила годовой ВВП — отчет украинского правительства, Еврокомиссии и Всемирного банка

С 24 февраля по 1 июня полномасштабная война нанесла Украине прямых убытков на сумму более 97 миллиардов долларов, но восстановление страны, учитывая убытки только за этот период, будет стоить почти 350 миллиардов долларов. Об этом свидетельствует общий отчет Всемирного банка, правительства Украины и Европейской комиссии.

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Таким образом, восстановление Украины (по оценке на 1 июня) в 1,6 раза превышает валовой внутренний продукт страны в 200 миллиардов долларов в 2021 году.

Из этой суммы 105 миллиардов долларов необходимо в краткосрочной перспективе для решения неотложных вопросов, таких как восстановление поврежденных или разрушенных школ и больниц.

"Влияние вторжения будет ощущаться поколениями: семьи будут перемещены и разделены, помешает человеческому развитию, уничтожится культурное наследие и изменится положительная экономическая траектория и траектория бедности", – говорится в сообщении.

Кроме того, для поддержки экономики, Украина должна ежемесячно получать 5 миллиардов долларов от международных партнеров.

В Украине уже запускают реестры для фиксации разрушения жилищного фонда и объектов культуры. Так, Министерство цифровой трансформации Украины презентовало Реестр поврежденного и уничтоженного имущества, которое будет содержать данные обо всех объектах недвижимости, поврежденных или разрушенных во время военной агрессии РФ. В ведомстве отмечают, что это подготовка к восстановлению.

Министерство культуры и информационной политики Украины официально презентовало платформу проекта "Сохраните украинскую культуру". Его основная задача – сбор средств на восстановление разрушенного россиянами культурного наследия Украины.

Источник фото: ua.depositphotos.com