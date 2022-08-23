Минкульт запустил проект для сбора денег на восстановление разрушенного культурного наследия Украины

Министерство культуры и информационной политики Украины 23 августа официально представило платформу проекта "Сохраните украинскую культуру". Его основная задача — сбор средств на восстановление разрушенного россиянами культурного наследия Украины.

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Об этом сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко.

На платформе собрали все пострадавшие от российской агрессии памятки. Каждый желающий может зайти на сайт, выбрать один или несколько объектов культурного наследия и перевести средства на его восстановление.

Пользователи ознакомятся на платформе с самой достопримечательностью, увидят фото результатов российского вторжения и узнают, на что пойдут их деньги, если они финансово помогут в восстановлении.

"Присоединиться может каждый, важен любой вклад. Так же, как мы собираем на дроны для армии, мы можем собирать на сохранение и восстановление нашего культурного наследия после российского нашествия", - отметил Ткаченко.

Все средства собираются на специальном счете, открытом Министерством культуры и информационной политики Украины в Национальном банке, и будут направлены на охрану, эвакуацию, защиту и сохранение культурных ценностей, поддержку деятельности учреждений культуры и искусства, пострадавших в результате боевых действий.

С 24 февраля 2022 года по состоянию на 23 августа 469 объектов культурного наследия повредили или разрушили войска РФ. Ущерб уже достиг сотен миллионов гривен.

По сравнению с 30 июля количество зафиксированных эпизодов увеличилось на 14 из 450, причем тогда сообщалось, что "еще около 50 эпизодов находятся на проверке". В частности, в результате российской агрессии в Украине разрушены около 100 библиотек.