Мінкульт запустив проєкт для збору грошей на відновлення зруйнованої культурної спадщини України

Міністерство культури та інформаційної політики України 23 серпня офіційно презентувало платформу проєкту "Збережіть українську культуру". Його основне завдання — збір коштів на відновлення зруйнованої росіянами культурної спадщини України.

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Про це повідомив очільник Мінкульту Олександр Ткаченко.

На платформі зібрали всі постраждалі від російської агресії пам'ятки. Кожен охочий може зайти на сайт, обрати один чи декілька об'єктів культурної спадщини та переказати кошти на її відновлення.

Користувачі ознайомляться на платформі із самою пам'яткою, побачать фото результатів російського вторгнення та дізнаються на що підуть їх гроші, якщо вони фінансово допоможуть у відновленні.

"Долучитись може кожен, важливий будь-який внесок. Так само, як ми збираємо на дрони для армії, ми можемо збирати на збереження та відновлення нашої культурної спадщини після російської навали", — зазначив Ткаченко.

Всі кошти збираються на спеціальному рахунку, відкритому Міністерством культури та інформаційної політики України в Національному банку, та будуть спрямовані на охорону, евакуацію, захист і збереження культурних цінностей, підтримку діяльності закладів культури та мистецтва, що постраждали внаслідок бойових дій.

З 24 лютого 2022 року станом на 23 серпня 469 об'єктів культурної спадщини пошкодили або зруйнували війська РФ. Збитки вже досягнули сотень мільйонів гривень.

Порівняно із 30 липня кількість зафіксованих епізодів збільшилася на 14 з 450, причому тоді повідомлялося, що "ще близько 50 епізодів перебувають на перевірці". Зокрема, внаслідок російської агресії, в Україні зруйновано близько 100 бібліотек.