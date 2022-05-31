Україна вимагає позбавити Росію статусу держави-члена ЮНЕСКО

Україна звернулася до ООН з питань освіти, науки та культури стосовно позбавлення Російської Федерації статусу держави-члена ЮНЕСКО.

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Про це повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Зазначається, що Верховна Рада 31 травня підтримала відповідний проект постанови №7394.

"Ми звертаємось до Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) з вимогою невідкладно розглянути можливість позбавлення РФ статусу держави-члена ЮНЕСКО. Росія продовжує обстрілювати Україну та руйнувати об’єкти спадщини у більшості регіонів держави. За останніми даними, було пошкоджено або знищено вже понад 250 культурних пам’яток. Це церкви, музеї, пам’ятники, заповідники, будинки культури, театри, бібліотеки та історичні будівлі", - йдеться у повідомленні.

В ухваленому документі наголошується, що такі дії з боку країни-агресора є абсолютним нігілізмом норм міжнародного гуманітарного права та здорового глузду.

Нагадаємо, з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну було пошкоджено щонайменше 53 українські історичні об'єкти, релігійні споруди та музеї.