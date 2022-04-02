В Україні з початку повномасштабної війни зруйновано понад 50 об'єктів культурної спадщини – ЮНЕСКО

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було пошкоджено щонайменше 53 українські історичні об'єкти, релігійні споруди та музеї.

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Про це свідчать дані установи Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури ЮНЕСКО.

За інформацією організації, було пошкоджено понад десять об'єктів на сході Харківської області, також п'ять об'єктів у Києві та ще стільки ж на Чернігівщині.

Загалом в Україні підтверджено пошкодження 29 релігійних об'єктів, 16 історичних будівель, чотирьох музеїв та чотирьох пам'яток.

У списку ЮНЕСКО поки що немає інформації з Маріуполя або тимчасово окупованого Херсона.

Це останній список, але він не є вичерпним, оскільки наші експерти продовжують перевіряти низку звітів, поданих українською владою", – йдеться у повідомленні.

В ЮНЕСКО зазначили, що використовували супутникові знімки та показання свідків для перевірки інформації, наданої українською владою.

Раніше повідомлялося, що за місяць, з 24 лютого по 24 березня, внаслідок бойових дій пошкоджено щонайменше 59 культових об'єктів у восьми областях, у тому числі, вже понад 40 православних храмів.

Пошкодження, зокрема, отримали протестантські церкви, мечеті, синагоги, релігійні освітні установи та важливі адміністративні будівлі релігійних організацій.

У Держетнополітики також створили онлайн-карту таких об'єктів та навели дані про всі відомі зруйновані або пошкоджені культові установи.