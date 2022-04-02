В Украине с начала полномасштабной войны разрушены более 50 объектов культурного наследия – ЮНЕСКО

С начала полномасштабного вторжения России в Украину были повреждены, по меньшей мере, 53 украинских исторических объекта, религиозные постройки и музеи.

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Об этом свидетельствуют данные учреждения Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО.

По инфомации организации, было повреждено более десяти объектов на востоке Харьковской области, также пять объектов в Киеве и еще столько же на Черниговщине.

Всего в Украине подтверждено повреждение 29 религиозных объектов, 16 исторических зданий, четырех музеев и четырех памятников.

В списке ЮНЕСКО пока нет информации из Мариуполя или временно оккупированного Херсона.

Это последний список, но он не является исчерпывающим, так как наши эксперты продолжают проверять ряд отчетов, представленных украинскими властями" , – говорится в сообщении.

В ЮНЕСКО отметили, что использовали спутниковые снимки и свидетельские показания для проверки информации, предоставленной украинскими властями.

Ранее сообщалось, что за месяц, с 24 февраля по 24 марта, в результате боевых действий повреждены по меньшей 59 культовых объектов в восьми областях, в том числе, уже более 40 православных храмов.

Повреждения, в частности, получили и протестантские церкви, мечети, синагоги, религиозные образовательные учреждения и важные административные здания религиозных организаций.

В Госэтнополитики также создали онлайн-карту таких объектов и привели данные обо всех известных разрушенных или поврежденных культовых учреждениях.