В Одесі внаслідок ракетного обстрілу постраждав Воронцовський палац

Внаслідок чергового ракетного обстрілу Одеси постраждала одна з архітектурних перлин міста – Воронцовський палац. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна та елементи ліпнини, повідомив одеський мер Геннадій Труханов.

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"Я хочу ще раз звернутися до міжнародної організації ЮНЕСКО щодо прийняття Одеси до списку Світової спадщини. Ми маємо зберегти нашу архітектуру для майбутніх поколінь – не лише Одеси, а й усього світу", – відмітив він.

Втім, нагадаємо, це далеко не перший приліт ракети по Одесі. Внаслідок влучення ракети в торговий центр при ракетному обстрілі Одеси 9 травня одна людина загинула і п'ятьох доставлено до лікарень з пораненнями.

Незадовго до цього стало відомо про іншу ракетну атаку на Одещині. Було пошкоджено об'єкт туристичної інфраструктури і двох людей було госпіталізовано: Російський літак стратегічної авіації Ту-22 випустив по об'єктах у регіоні три ракети типу "Кинжал".

А вранці 9 травня по Одеській області було завдано удару 4 ракетами типу "Онікс" з ракетного комплексу "Бастіон", який знаходиться на території Криму.