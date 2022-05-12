В Одессе в результате ракетных обстрелов пострадал Воронцовский дворец

В результате очередного ракетного обстрела Одессы пострадала одна из архитектурных жемчужин города – Воронцовский дворец. Взрывной волной повреждены окна и элементы лепнины, сообщил одесский мэр Геннадий Труханов.

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"Я хочу еще раз обратиться в международную организацию ЮНЕСКО по поводу принятия Одессы в список Всемирного наследия. Мы должны сохранить нашу архитектуру для будущих поколений – не только Одессы, но и всего мира", – отметил он.

Впрочем, это далеко не первый прилет ракеты по Одессе. В результате попадания ракеты в торговый центр при ракетной обстреле Одессы 9 мая один человек погиб и пять доставлены в больницы с ранениями.

Незадолго до этого стало известно о другой ракетной атаке в Одесской области. Был поврежден объект туристической инфраструктуры и два человека были госпитализированы: Российский самолет стратегической авиации Ту-22 выпустил по объектам в регионе три ракеты типа "Кинжал".

А утром 9 мая по Одесской области был нанесен удар 4 ракетами типа "Оникс" из ракетного комплекса "Бастион", который находится на территории Крыма.