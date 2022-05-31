Украина требует лишить Россию статуса государства-члена ЮНЕСКО

Украина обратилась к ООН по вопросам образования, науки и культуры по поводу лишения Российской Федерации статуса государства-члена ЮНЕСКО.

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Об этом сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Отмечается, что Верховная Рада 31 мая поддержала соответствующий проект постановления №7394.

"Мы обращаемся к Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) с требованием безотлагательно рассмотреть возможность лишения РФ статуса государства-члена ЮНЕСКО. Россия продолжает обстреливать Украину и разрушать объекты наследия в большинстве регионов государства. По последним данным, было повреждено или уничтожено более 250 культурных памятников. Это церкви, музеи, памятники, заповедники, дома культуры, театры, библиотеки и исторические здания", - говорится в сообщении.

В принятом документе отмечается, что такие действия со стороны страны-агрессора являются абсолютным нигилизмом норм международного гуманитарного права и здравого смысла.

Напомним, с начала широкомасштабного вторжения России в Украину было повреждено по меньшей мере 53 украинских исторических объекта, религиозные сооружения и музеи.