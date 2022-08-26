В Украине запускают Реестр поврежденного и разрушенного имущества

Министерство цифровой трансформации Украины представило Реестр поврежденного и уничтоженного имущества, которое будет содержать данные обо всех объектах недвижимости поврежденных или разрушенных во время военной агрессии РФ.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, за время полномасштабного вторжения украинцы подали в "Дію" более 256 тысяч сообщений о поврежденном имуществе.

"В Реестре учтут не только жилые дома, но также промышленные объекты, дороги, мосты, линии газо- и электроснабжения. Все, что было повреждено или разрушено", - сообщил Федоров.

По его словам, восстановление – сложный процесс, который займет много времени и ресурсов. Поэтому важно начать подготовку к восстановлению как можно раньше.

"Запуск Реестра поможет создать эффективный план по восстановлению и компенсировать ущерб гражданам Украины", - подытожил Федоров.

Отметим, в приложении "Дія" можно подать заявление на компенсацию за потерю дома или квартиры в результате боевых действий.

Ранее Кабмин принял постановление, которое позволит украинцам онлайн фиксировать факт повреждений имущества в результате действий российских оккупантов. Впоследствии благодаря этой информации правительство сможет подсчитать убытки и оценить, сколько средств нужно на восстановление. В свою очередь пострадавшие от российской агрессии получат компенсацию.