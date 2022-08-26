В Україні запускають Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна

Міністерство цифрової трансформації України презентувало Реєстр пошкодженого та знищеного майна, який міститиме дані про всі об'єкти нерухомості пошкоджені або зруйновані під час військової агресії РФ.

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Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, за час повномасштабного вторгнення українці надіслали в "Дію" понад 256 тисяч повідомлень про пошкоджене майно.

"У Реєстрі врахують не лише житлові будинки, а й також промислові об’єкти, дороги, мости, лінії газо- та електропостачання. Усе, що було пошкоджено чи зруйновано", - повідомив Федоров.

За його словами, відбудова — складний процес, який забере багато часу та ресурсів. Тому важливо розпочати підготовку до відновлення якомога раніше.

"Запуск Реєстру допоможе створити ефективний план із відбудови та компенсувати збитки громадянам України", - підсумував Федоров.

Зазначимо, у додатку “Дія” можна подати заяву на компенсацію за втрату будинку чи квартири внаслідок бойових дій.

Раніше Кабмін ухвалив постанову, яка дозволить українцям онлайн фіксувати факт пошкоджень майна внаслідок дій російських окупантів. Згодом завдяки цій інформації уряд матиме змогу підрахувати збитки та оцінити, скільки коштів потрібно на відновлення. У свою чергу, постраждалі від російської агресії отримають компенсацію.