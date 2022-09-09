Вартість відбудови України вже перевищила річний ВВП — звіт українського уряду, Єврокомісії і Світового банку

З 24 лютого по 1 червня повномасштабна війна завдала Україні прямих збитків на суму понад 97 мільярдів доларів, але відбудова країни, враховуючи збитки тільки за цей період, коштуватиме майже 350 мільярдів доларів. Про це свідчить спільний звіт Світового банку, уряду України та Європейської комісії.

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Таким чином відбудова України (за оцінкою на 1 червня) в 1,6 рази перевищує валовий внутрішній продукт країни в 200 мільярдів доларів у 2021 році.

З цієї суми 105 мільярдів доларів необхідно в короткостроковій перспективі для вирішення нагальних питань, таких як відновлення пошкоджених або зруйнованих шкіл і лікарень.

"Вплив вторгнення відчуватиметься поколіннями: сім’ї будуть переміщені та розділені, завадить людському розвитку, знищиться культурна спадщина та зміниться позитивна економічна траєкторія та траєкторія бідності", – йдеться в повідомленні.

Крім того, для підтримки економіки Україна має щомісяця отримувати 5 мільярдів доларів від міжнародних партнерів.

В Україні вже запускують реєстри для фіксації руйнування житлового фонду та об'єктів культури. Так, Міністерство цифрової трансформації України презентувало Реєстр пошкодженого та знищеного майна, який міститиме дані про всі об'єкти нерухомості пошкоджені або зруйновані під час військової агресії РФ. В відомстві зазначають, що це підготовка до відбудови.

В свою чергу Міністерство культури та інформаційної політики України офіційно презентувало платформу проєкту "Збережіть українську культуру". Його основне завдання — збір коштів на відновлення зруйнованої росіянами культурної спадщини України.

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