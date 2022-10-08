Мінекономіки оцінює падіння ВВП України за три квартали у 30%

Міністерство економіки оцінює падіння внутрішнього валового продукту України в січні-вересня у 30%. Про це йдеться у повідомленні відомства.

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Воно посилається на власні оперативні дані, отримані з використанням непрямих методів розрахунку та інструментів моделювання на базі поведінкових показників економічних суб’єктів. Зокрема, падіння ВВП у вересні, як і у серпні, оцінюється в межах 35±2%.

Серед позитивних економічних чинників, за даними Мінекономіки, спостерігалось покращення динаміки транспортних перевезень - як внаслідок зростання експорту агропродукції морським транспортом, так і через нарощування перевезень вантажів залізницею.

Так, завдяки реалізації "зернової ініціативи" через порти Одеської області за серпень-вересень експортовано 5,5 мільйона тонн агропродукції. У вересні в порівнянні з серпнем кількість експортованої продукції зросла у понад 2 рази, а кількість суден, які вийшли з портів, - майже втричі.

Минулого місяця обсяг українського експорту у грошовому еквіваленті виріс більш ніж на 23% у порівнянні з серпнем цього року, що є рекордним значенням з початку повномасштабного вторгнення рф.

Також, за оперативними даними, у вересні "Укрзалізниця" перевезла 11,7 мільйона тонн вантажів, що на 8,4% більше за обсяги перевезень серпня 2022 року та на 41% більше показника березня.

"Відбувається подальше продовження ремонтів та будівництва інфраструктурних споруд та прикордонних доріг і митних переходів, пошкоджених внаслідок бойових дій, а також робіт з відновлення функціонування шляхів, створюються безпечні логістичні ланцюжки на деокупованих територіях. Минулого місяця капітальні видатки державного бюджету порівняно з серпнем 2022 року збільшилися на 33,2%", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у вересні спостерігалася стабілізація цін на пальне за рахунок налагодження логістичних ланцюгів постачання нафтопродуктів та оперативної диверсифікації постачальників, що в цілому врівноважило внутрішній ринок та сприяло зниженню інфляційного тиску на економіку на тлі падіння зовнішніх цін, особливо на енергоносії.

За даними Світового банку, ціни на нафту у вересні порівняно з серпнем скоротилися на 8,6%, на газ (середня ціна країн Європи) - на 15,6%, на залізну руду - на 8,3%, на базові метали - на 5,3%.

Також спостерігається покращення очікувань бізнесу щодо перспектив своєї економічної діяльності, хоча вони все ще і залишаються песимістичними (46,1 у вересні проти 44,1 у серпні).

Серед негативних факторів, що вплинули на економіку, в Мінекономіки виділяють погоду та дії російських окупантів. Так, через затяжну дощову погоду в окремих регіонах у вересні пригальмувався темп збору зернових культур, що негативно позначилося на обсягах зібраної продукції.

Станом на 29 вересня було зібрано 26,1 мільйона тонн зернових та зернобобових культур. Для порівняння, станом на 25 серпня цей показник складав 25,3 мільйона тонн.

Крім того, нестабільна робота та періодичні відключення окупованої Росією Запорізької атомної електростанції від енергосистеми України змушували перерозподіляти навантаження між іншими учасниками системи, що чинило суттєвий тиск на всю українську енергосистему.

"Ситуація на фронті у вересні покращилась, але ворог продовжував обстрілювати українську територію, що чинило тиск на настрої бізнесу та логістику. Продовження воєнних дій на території України, подальше руйнування виробничих потужностей, інфраструктури та житлових будинків, а також невизначеність стосовно тривалості такої ситуації стримує подальший розвиток та відтерміновує активну відбудову", - вказують у відомстві.

За оцінками Мінекономіки, ситуація залишається доволі складною та напруженою, втім контрольованою. Це, як характеризують у відомстві, віддзеркалюється і на поведінці та активності економічних агентів, які за підтримки уряду продовжують демонструвати високі адаптаційні здібності.

Нагадаємо, що за оцінкою Державної служби статистики, реальний ВВП України у квітні-червні 2022 року зменшився порівняно з попереднім кварталом на 19,1% а порівняно з II кварталом 2021 року – на 37,2%

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