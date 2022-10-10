ЄС планує щомісячну допомогу Україні у розмірі 1,5 млрд євро у 2023 році

Європейська комісія працює над тим, щоб надати Україні близько 1,5 млрд євро бюджетної підтримки на місяць наступного року.

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Про це повідомляє POLITICO із посиланням на офіційні особи.

У травні ЄС пообіцяв Україні так звану макрофінансову допомогу у розмірі 9 млрд євро, але з цієї суми лише 6 млрд євро отримали підтримку країн ЄС, а на сьогодні виділено лише 1 млрд євро.

Обговорення того, як надати 3 млрд євро, що залишилися, досі триває.

"Надання короткострокової допомоги у вигляді макрофінансової допомоги Україні досі здійснювалося на разовій основі", - заявив комісар ЄС з бюджету Йоганнес Хан.

"Враховуючи постійну потребу у допомозі, можна було б розглянути більш структуроване рішення для більш високого ступеня передбачуваності, і я старанно працюю з країнами ЄС, яке дозволить нам мати більш структуровану, передбачувану та автоматизовану підтримку принаймні наступного року", - додав Хан.

За оцінками Києва, дефіцит бюджету наступного року становитиме близько $3,5 млрд на місяць, і США зобов'язалися покривати $1,5 млрд на місяць, закликаючи союзників зробити те саме.

Комісія обговорює з міністерствами фінансів ЄС, як можна було б надати підтримку. Чиновники додали, що загальна сума, а також частка грантів чи позик все ще обговорюються. Пропозиції можуть надійти вже наступного тижня або напередодні конференції з відновлення України у Берліні 25 жовтня, організованої Німеччиною, яка головує у G7, та Єврокомісією.

Нагадаємо, що мінекономіки оцінює падіння ВВП України за три квартали на 30%.