Зеленский инициировал "финансовый "Рамштайн" для покрытия дефицита бюджета Украины: МВФ идею поддержал

Президент Владимир Зеленский инициирует создание международного механизма финансовой помощи Украине по аналогии с Контактной группой по вопросам обороны Украины в, соответственно, оборонной сфере.

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Об этом он сказал в ежедневном видеообращении после выступления на второй министерской встрече стран-доноров, Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Ключевым вопросом, по словам главы государства, является покрытие дефицита бюджета Украины и быстрое восстановление критической инфраструктуры, жилья и социальных объектов, разрушенных или поврежденных ударами российской армии.

"Речь идет о значительных суммах – десятках миллиардов долларов для бюджета и Fast Recovery. Но потенциал демократических стран значительно больше, чем имеющиеся потребности. Поэтому консолидируем поддержку партнеров ради Украины. Создаем финансовый "Рамштайн" – системный инструмент для постоянной поддержки нашей борьбы за свободу", – отметил он.

В свою очередь, как сообщает Министерство финансов, в условиях войны Украина нуждается в продолжении масштабного финансирования дефицита госбюджета, которое на 2023 год оценивается в 3,5 миллиарда долларов в месяц, о чем заявил руководитель ведомства Сергей Марченко на встрече с руководством МВФ в Вашингтоне 11 октября.

"Сегодня мы наблюдаем постепенное восстановление экономики Украины, однако в условиях активных боевых действий для нас чрезвычайно важно запустить программу сотрудничества с МВФ для обеспечения стабильности финансовой системы. Потребности Украины в дополнительном финансировании в 2023 году достигают 3,5 миллиарда долларов", – сказал он.

В частности, на встрече с директором-распорядителем фонда Кристалиной Георгиевой глава Минфина обсудил возможность новой кредитной программы для обеспечения приоритетных расходов госбюджета Украины в 2023 году.

Кроме того, на встрече с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером Марченко выразил надежду на определение сторонами условий для запуска новой программы сотрудничества в ближайшем будущем.

Тем временем в самом МВФ также предварительно оценивают дефицит государственных финансов Украины в 3-4 миллиарда гривен в месяц, передает "Интерфакс-Украина". Как отметила на упомянутой встрече с министрами стран-доноров Георгиева, фонд окажет Украине поддержку в 2023 году, и уже в ближайшее время будет созван международный форум для решения этой проблемы.

Отвечая на призыв Зеленского организовать экономический форум, который собирается на регулярной основе, и рассматривает макроситуацию в стране, дефицит ее финансирования и решает проблему его сокращения, Георгиева сообщила, что такая работа уже ведется, и соответствующий форум будет созван "настолько быстро, насколько это возможно".

Она также отметила, что у МВФ появилась новая платформа для взаимодействия, позволяющая проводить мониторинг совместно с советом директоров, что является путем к полноценной программе для Украины, к которой призывал Зеленский.

Руководительница фонда напомнила, что международные партнеры Украины уже мобилизовали 35 миллиардов долларов, значительная часть которых уже перечислена, и призвала к дальнейшей поддержке, особенно в виде грантов.

Зеленский же, выступая по видеосвязи на ежегодном собрании МВФ и Всемирного банка, оценил потребность Украины в покрытии дефицита госбюджета на 2023 год в 38 миллиардов долларов.

"Это включает зарплаты, пенсии учителям, социальные выплаты, что гарантировало бы нашим людям выживание. Другие 17 миллиардов нам нужны для восстановления критической инфраструктуры – школы, больницы, критическая транспортная и энергетическая инфраструктура. Это – главная цель российских авиаударов. Нам нужны также целевые кредиты в размере 2 миллиарда долларов на восстановление энергоинфраструктуры и возобновление нашего экспорта электроэнергии в Европу", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что также Украина нуждается в получении кредитов на закупку топлива на будущий отопительный сезон на сумму не мене 5 миллиардов долларов. По его словам, возможно, "мы не используем все эти средства, но они должны гарантировать стабильность".

Еще одной необходимость, отметил президент, является создание специальных инструментов по поддержке инвестиций в Украину, чтобы стимулировать ее экономику. Он выразил надежду, что такой механизм может быть запущен при содействии Всемирного банка.

Напомним, что министр финансов США Джанет Йеллен накануне пообещала Марченко 4,5 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки от ее страны уже в ближайшие недели.

Сам МВФ перед этим поддержал предоставление Украине около 1,3 миллиарда долларов в рамках инструмента ускоренного финансирования, о которых та попросила незадолго до этого.