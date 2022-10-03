Евросоюз предоставит Украине €5 млрд макрофинансовой помощи. Деньги пойдут на пенсии и зарплаты

Евросоюз подписал меморандум о взаимопонимании о предоставлении Украине €5 млрд макрофинансовой помощи. Об этом 3 октября сообщил премьер-министр Денис Шмигаль. Первую часть этой помощи Киев получит в середине октября. Следующие две части поступят позже в этом году.

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Как отметил Шмигаль, это очередной жест ЕС, намеревающийся поддержать Украину для победы в этой войне, в восстановлении и стремлении к европейскому будущему. Премьер отдельно поблагодарил президента Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен и исполнительного вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса.

"Рад подписать второй меморандум о взаимопонимании с Украиной с тех пор, как Россия начала свою жестокую войну", – отметил Домбровскис. Последний уточнил, что эти €5 млрд пойдут на неотложные нужды в ликвидности, выплаты зарплат и пенсий в Украине.

Напомним, что и Вашингтон планирует начать выделять Украине $1,5 млрд в месяц для поддержки ее финансов, а также намерена убедить ЕС поступить так же. США провели ряд переговоров по этой теме, в частности в последнее время с представителями ЕС.