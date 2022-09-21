МВФ начнет работу над новой программой с Украиной в октябре

Миссия Международного валютного фонда приступит к работе над новой специальной программой с Украиной уже в октябре.

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Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль обсудил перспективы двустороннего сотрудничества с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

"Благодарен МВФ за быстрое реагирование на вызовы, возникшие перед Украиной в связи с вооруженной агрессией РФ и оказание помощи на сумму 1,4 млрд долларов. Рассчитываем на продолжение нашего активного и тесного взаимодействия, ведь поддержка МВФ является основой дальнейшего финансового развития нашей страны", - подчеркнул премьер-министр Украины.

В контексте следующих шагов в двустороннем сотрудничестве Денис Шмигаль и Кристалина Георгиева обсудили начало новой специальной программы.

Стороны договорились, что миссия МВФ приступит к работе по этому вопросу уже в октябре.

Кристалина Георгиева также заверила, что Международный валютный фонд остается непреклонным партнером Украины.

Отметим, что несколько дней до этого премьер-министр Денис Шмигаль заявил на встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), что "сегодня сотрудничество с МВФ происходит абсолютно пассивно, к сожалению", и призвал фонд активизировать соответствующую деятельность.

Также недавно президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристиной Георгиевой. Стороны договорились, что фонд выделит дополнительную поддержку Украине в 1,4 миллиарда долларов.