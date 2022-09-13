Україна отримає від МВФ $1,4 мільярда - Зеленський

Міжнародний валютний фонд виділить додаткову підтримку Україні в сумі 1,4 мільярда доларів, повідомив у своєму Twitter президент Володимир Зеленський.

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"Провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою. Подякував за виділені 1,4 мільярда доларів додаткової підтримки. Обговорили майбутню співпрацю задля зміцнення фінансової стабільності України", - зазначив він.

В свою чергу, сама Георгієва також підтвердила у Twitter факт розмови з Зеленським. За її словами, обговорювалося як МВФ може продовжувати підтримувати Україну.

Керівниця фонду зазначила, що сторони "погодилися вивчити шляхи" збільшення фінансової та політичної участі МВФ в Україні, використовуючи "всі доступні нам інструменти".

В свою чергу як зазначає "Економічна правда" з посиланням на заступника одного з виконавчих директорів МВФ, ексзаступника голови Нацбанку України Владислава Рашкована, 13 вересня відбулася неформальна зустріч фонду щодо розблокування нової програми екстреного фінансування (Rapid financing instrument, RFI).

"Я не можу сказати напевно, але це розблокує Україні додаткові 1,4 млрд доларів протягом наступного місяця", – прокоментував він, уточнивши, що офіційне затвердження рішення має відбутися наприкінці вересня.

Зазначимо при цьому, що буквально напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), що "сьогодні співпраця з МВФ відбувається абсолютно пасивно, на жаль", та закликав фонд активізувати відповідну діяльність.

Джерело фото: ua.depositphotos.com