Украина получит от МВФ $1,4 миллиарда – Зеленский

Международный валютный фонд выделит дополнительную поддержку Украине в сумме 1,4 миллиарда долларов, сообщил в своем Twitter президент Владимир Зеленский.

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"Провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристиной Георгиевой. Поблагодарил за выделенные 1,4 миллиарда долларов дополнительной поддержки. Обсудили будущее сотрудничество по укреплению финансовой стабильности Украины", - отметил он.

В свою очередь сама Георгиева также подтвердила в Twitter факт разговора с Зеленским. По ее словам, обсуждалось, как МВФ может продолжать поддерживать Украину.

Руководитель фонда отметила, что стороны "согласились изучить пути" увеличения финансового и политического участия МВФ в Украине, используя "все доступные нам инструменты".

В свою очередь, как отмечает "Экономическая правда" со ссылкой на заместителя одного из исполнительных директоров МВФ, экс-замглавы Нацбанка Украины Владислава Рашкована, 13 сентября состоялась неформальная встреча фонда по разблокированию новой программы экстренного финансирования (Rapid financing instrument, RFI).

"Я не могу сказать наверняка, но это разблокирует Украине дополнительные 1,4 млрд долларов в течение следующего месяца", – прокомментировал он, уточнив, что официальное утверждение решения должно состояться в конце сентября.

Отметим, что буквально накануне премьер-министр Денис Шмигаль заявил на встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), что "сегодня сотрудничество с МВФ происходит абсолютно пассивно, к сожалению", и призвал фонд активизировать соответствующую деятельность.

Источник фото: ua.depositphotos.com