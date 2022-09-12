МВФ планирует расширить для Украины программу финансирования в случае продовольственного кризиса – Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) планирует оказывать экстренную финансовую помощь Украине и другим странам, которые столкнулись с резким ускорением роста цен на продукты питания, что было вызвано российско-украинской войной.

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Варианты введения соответствующих мер обсудит исполнительный совет МВФ в понедельник, 19 сентября, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Внедряя своего рода новую программу для оказания такой помощи МВФ сможет выделять средства странам, пострадавшим в финансовом плане от войны и Украины, без дополнительных условий, предусмотренных обычными программами финансирования.

В случае одобрения такого решения существующие лимиты доступа временно увеличатся и во все страны-члены смогут занимать дополнительные 50% их квоты у МВФ в рамках инструмента быстрого финансирования МВФ и инструмента быстрого кредитования, обслуживающего страны с низким уровнем дохода.

"Концепция проста, но она может помочь многим странам", - сказал источник издания.

Отметим, что недавно премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что МВФ занял пассивную позицию в вопросе финансирования Украины, которая имеет ежемесячные потребности в финансировании госбюджета в условиях войны $5 млрд в этом году и $3 млрд в следующем.

По его словам, около 40% бюджета сейчас помогают финансировать международные партнеры, поэтому Украина нуждается в помощи МВФ.

Ранее Национальный банк также подчеркнул, что важной предпосылкой стабильного функционирования экономики в условиях войны является прогресс в сотрудничестве с международными партнерами, в том числе МВФ .