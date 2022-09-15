МВФ сменил главу миссии в Украине

Международный валютный фонд назначил новым главой своей миссии в Украине экономиста Гэвина Грея, помогавшего налаживать отношения с Ираком, когда страна восстанавливалась после войны. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Грэй работал в Ираке с 2018 по 2020 год и пытался помочь стране в восстановлении после активных боевых действий. Отметим, в 2016 году МВФ одобрил кредит Ираку на сумму 5,3 миллиарда долларов.

В 2017 году эти выплаты были прекращены, поскольку страна не выполнила условия, согласованные в рамках договора.

Теперь Грей с 20 сентября сменит Иванну Владкову Голлар в должности главы миссии МВФ в Украине.

"Господин Грей имеет существенный опыт работы в развивающихся экономиках", — говорится в сообщении постоянного представителя МВФ в Украине Ваграма Степаняна .

В преддверии этого назначения Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристиной Георгиевой. Стороны договорились, что фонд выделит дополнительную поддержку Украине в 1,4 миллиарда долларов.

Отметим, что за несколько дней до этого премьер-министр Денис Шмигаль заявил на встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), что "сегодня сотрудничество с МВФ происходит абсолютно пассивно, к сожалению", и призвал фонд активизировать соответствующую деятельность.

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