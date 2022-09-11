Шмигаль пожаловался на МВФ: "пробуксовывает" в поддержке Украины

Международный валютный фонд (МВФ) занял пассивную позицию по вопросу финансирования Украины, которая имеет ежемесячные потребности в финансировании госбюджета в условиях войны $5 млрд в этом году и $3 млрд в следующем.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время 17-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

"В 2014-2015 годах, когда началась эта война, у нас были хорошие отношения с МВФ. Фонд был действительно лидером по поддержке Украины. Мы получили тогда 17 млрд долларов", - отметил Шмигаль.

По его словам, МВФ проявил достаточно оперативную реакцию в начале полномасштабного вторжения в марте, когда Украина получила очень скорую помощь от них.

"Сейчас, к сожалению, есть буксование. Надеемся и работаем с нашими партнерами, чтобы ускорить сотрудничество и реакцию МВФ, который призван поддерживать страны в такой ситуации, как наша", - сказал Шмигаль.

Он подчеркнул, что Украина сегодня тратит значительные средства на финансирование армии и социальные обязательства: пенсии, выплаты ВПЛ, разминирование.

По словам премьер-министра, около 40% бюджета сейчас помогают финансировать международные партнеры.

"Соединенные Штаты и Европейский Союз взяли на себя лидерские позиции в этом направлении поддержки. В частности, на этой неделе были переговоры с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен о перспективах завершения этого года и работе в следующем", — отметил Денис Шмигаль.

Напомним, Европейская комиссия 7 сентября одобрила выделение Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи.

Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, эти средства помогут обеспечить устойчивость украинской экономики, поддержать армию и подготовиться к прохождению отопительного сезона.