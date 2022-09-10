Украина получит $530 млн от МБРР

Украина получит около 530 млн долларов от Международного банка реконструкции и развития. Средства будут направлены на заработную плату бюджетникам и социальные выплаты.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"На сегодняшнем заседании правительства одобрили распоряжение, которое позволит привлечь эти средства в государственный бюджет", - отметил Шмигаль.

Он подчеркнул, что такая поддержка МБРР поможет Украине в бесперебойном исполнении своих социальных обязательств.

"Средства, в частности, будут направлены на оплату труда спасателей, педагогов, медиков, а также на пенсионные выплаты и социальное пособие", - отметил Шмигаль.

Напомним, Европейская комиссия 7 сентября одобрила выделение Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи.

Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, эти средства помогут обеспечить устойчивость украинской экономики, поддержать армию и подготовиться к прохождению отопительного сезона.