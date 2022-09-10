Україна отримає $ 530 млн від МБРР

Україна отримає близько 530 млн доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Кошти спрямують на заробітню плату бюджетникам та соціальні виплати.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"На сьогоднішньому засіданні Уряду схвалили розпорядження, яке дозволить залучити ці кошти до державного бюджету", - зазначив Шмигаль.

Він підкреслив, що така підтримка МБРР допоможе Україні у безперебійному виконанні своїх соціальних зобов’язань.

"Кошти, зокрема, будуть спрямовані на оплату праці рятувальників, освітян, медиків, а також на пенсійні виплати та соціальну допомогу", - зауважив Шмигаль.

Нагадаємо, Європейська комісія 7 вересня схвалила виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги.

Як зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, ці кошти допоможуть забезпечити стійкість української економіки, підтримати армію та підготуватися до проходження опалювального сезону.