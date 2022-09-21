МВФ розпочне роботу над новою програмою з Україною в жовтні

Місія Міжнародного валютного фонду розпочне роботу над новою спеціальною програмою з Україною вже в жовтні.

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Про це повідомляє "Урядовий портал".

Зазначається, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив перспективи двосторонньої співпраці з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою.

"Вдячний МВФ за швидке реагування на виклики, що постали перед Україною у зв’язку зі збройною агресією РФ та надання допомоги на суму 1,4 млрд доларів. Розраховуємо на продовження нашої активної і тісної взаємодії, адже підтримка МВФ є основою подальшого фінансового розвитку нашої країни", — підкреслив прем’єр-міністр України.

У контексті наступних кроків у двосторонній співпраці Денис Шмигаль та Крісталіна Георгієва обговорили започаткування нової спеціальної програми.

Сторони домовилися, що місія МВФ розпочне роботу з цього питання вже у жовтні.

Крісталіна Георгієва також запевнила, що Міжнародний валютний фонд залишається непохитним партнером України.

Зазначимо, що за декілька днів до цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), що "сьогодні співпраця з МВФ відбувається абсолютно пасивно, на жаль", та закликав фонд активізувати відповідну діяльність.

Також нещодавно президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою. Сторони домовились, що фонд виділить додаткову підтримку Україні в сумі 1,4 мільярда доларів.