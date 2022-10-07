МВФ выделил Украине $1,3 миллиарда

Исполнительный совет МВФ поддержал поддержал предоставление Украине около 1,3 миллиарда долларов в рамках инструмента ускоренного финансирования (RFI). Об этом сообщил в своем Twitter президент Владимир Зеленский.

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По словам главы государства, деньги будут перечислены Украине уже до конца дня 7 октября. Он выразил благодарность за это решение МВФ, в том числе лично директору-распорядителю фонда Кристалине Георгиевой.

Напомним, что 30 сентября МВФ утвердил расширение инструментов антикризисного финансирования, которое позволило Украине обратиться за новым траншем в рамках RFI на сумму 1,3 миллиарда долларов.

RFI предоставляет возможность быстрого доступа к финансовой помощи тем странам, у которых возникли срочные потребности для сбалансирования платежного баланса, в частности в результате военных конфликтов.

"Это означает, что общее финансирование от фонда с начала войны составит 2,7 миллиарда долларов. Полученный транш будет направлен на поддержку нашей обороноспособности, выплату пенсий и социальных программ, а также для усиления устойчивости нашей экономики", - сообщил в свою очередь премьер-министр министр Денис Шмыгаль.

В общей сложности, по его словам, с начала полномасштабной войны международные партнеры Украины предоставили ей около 20 миллиардов долларов, благодаря чему правительство понимает, за что будет финансировать все необходимые расходы в этом году.

"Спасибо союзникам, которые помогают нам выстоять в борьбе за независимость и свободу Украины. Ценим такую ​​поддержку и работаем над ее расширением. На следующий год ожидаем новой большой программы МВФ, а также финансирования от США, ЕС и других стран G7", - добавил. Шмигаль.

Отметим, что ранее украинское правительство сообщило о договоренности с МВФ, что его миссия начнет работу над новой специальной программой помощи Украине уже в октябре. Перед этим МВФ назначил новым главой своей миссии в Украине экономиста Гэвина Грэя, помогавшего налаживать отношения с Ираком, когда страна восстанавливалась после войны.

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