Украина обратится в МВФ за $1,3 миллиарда благодаря расширению им инструментов экстренной помощи

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда 30 сентября утвердил расширение инструментов антикризисного финансирования, что позволит Украине обратиться за новым траншем в рамках инструмента Rapid Financing Instrument. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

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Регулятор объясняет, что это расширение (так называемое антишоковое продовольственное окно) предусматривает предоставление дополнительной антикризисной помощи странам, страдающим от существенного дефицита платежного баланса, вызванного глобальным продовольственным кризисом.

В целом же RFI предоставляет возможность быстрого доступа к финансовой помощи тем странам, у которых возникли срочные потребности для сбалансирования платежного баланса, в частности в результате военных конфликтов. Украина планирует воспользоваться указанным расширением и обратится за дополнительной помощью от МВФ в сумме около 1,3 миллиарда долларов.

"После одобрения советом исполнительных директоров МВФ эти средства могут поступить уже в октябре. Мы очень благодарны фонду за помощь. Ценим оказанную сейчас поддержку, а также быструю реакцию в начале марта, когда МВФ выделил дополнительное финансирование в сумме 1,4 миллиарда долларов", - подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко.

Он отметил, что украинская сторона надеется на скорейшее начало работы над новой полноценной программой МВФ для Украины и готова к внедрению такой программы, несмотря на неопределенности, вызванные военными действиями.

Напомним, ранее украинское правительство сообщило о договоренности с МВФ, что его миссия начнет работу над новой специальной программой помощи Украине уже в октябре. Перед этим МВФ назначил новым главой своей миссии в Украине экономиста Гэвина Грэя, помогавшего налаживать отношения с Ираком, когда страна восстанавливалась после войны.

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