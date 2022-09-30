Україна звернеться до МВФ по $1,3 мільярда завдяки розширенню ним інструментів екстреної допомоги

Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду 30 вересня затвердила розширення інструментів антикризового фінансування, що дасть змогу Україні звернутися за новим траншем у межах інструменту Rapid Financing Instrument. Про це повідомляє Національний банк України.

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Регулятор пояснює, що це розширення (так зване антишокове продовольче вікно) передбачає надання додаткової антикризової допомоги країнам, які потерпають від суттєвого дефіциту платіжного балансу, викликаного глобальною продовольчою кризою.

Загалом же RFI надає можливість швидкого доступу до фінансової допомоги тим країнам, у яких виникли термінові потреби для збалансування платіжного балансу, зокрема внаслідок воєнних конфліктів. Україна планує скористатися зазначеним розширенням і звернеться за додатковою допомогою від МВФ в сумі близько 1,3 мільярда доларів.

"Після схвалення Радою виконавчих директорів МВФ ці кошти можуть надійти вже в жовтні. Ми дуже вдячні фонду за допомогу. Цінуємо надану зараз підтримку, а також швидку реакцію на початку березня, коли МВФ виділив додаткове фінансування в сумі 1,4 мільярда доларів", - наголосив голова НБУ Кирило Шевченко.

Він зазначив, що українська сторона сподівається на якнайшвидший початок роботи над новою повноцінною програмою МВФ для України й готова до впровадження такої програми, незважаючи на невизначеності, спричинені військовими діями.

Зазначимо, що раніше український уряд повідомив про домовленість з МВФ, що його місія розпочне роботу над новою спеціальною програмою допомоги Україні вже в жовтні. Перед цим МВФ призначив новим головою своєї місії в Україні економіста Гевіна Грея, який допомагав налагоджувати відносини з Іраком, коли країна відновлювалася після війни

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