МВФ перерахував Україні екстрену допомогу у розмірі $1,4 млрд

У четвер, 10 березня, Україна отримала 1,4 млрд. доларів від Міжнародного валютного фонду, в рамках екстреного фінансування України. Про це заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

Така допомога має допомогти задовольнити невідкладні потреби у витратах та пом'якшити економічні наслідки військового вторгнення РФ.

"Кошти за цією програмою допоможуть профінансувати першочергові витрати державного бюджету та підтримати платіжний баланс України. Остаточне рішення щодо використання коштів Україною прийматиме Міністерство фінансів як фінансовий агент України у відносинах з Фондом", — заявив Шевченко.

Рішення про її виділення МФ ухвалив день до цього. Українська влада угоду з фондом про резервне кредитування, але розроблятиме відповідну економічну програму, спрямовану на відновлення та зростання у повоєнний час.

У фонді впевнені, що виділені гроші стануть каталізатором великомасштабної мобілізації додаткового пільгового фінансування, яке буде потрібне для поповнення дефіциту фінансування та пом'якшення економічних наслідків війни.

Саме ці $1,4 млрд. 27 лютого НБУ попросив у МВФ. Виручені кошти мають бути виплачені через 3-5 років.

Виділення Україні додаткового фінансування зроблено за програмою екстреної підтримки Фонду для держав-членів – Інструменту швидкого фінансування (RFI).

RFI надає можливість швидкого доступу до фінансової допомоги країнам, які зіткнулися з терміновими потребами платіжного балансу, у тому числі внаслідок військових конфліктів.