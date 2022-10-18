Україна отримала 2 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС

18 жовтня від Європейського Союзу до України надійшли 2 млрд євро макрофінансової допомоги. Черговий транш спрямують на підтримку економічної стабільності України.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Гроші допоможуть покрити нагальні бюджетні видатки, зокрема у соціальній і гуманітарній сферах.

"Ці кошти є першою частиною пакету в розмірі 5 млрд євро. Загалом цьогоріч Україна отримала від ЄС 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги, які суттєво допомогли зміцнити економічний фронт держави й вистояти в боротьбі з агресором", — резюмував очільник уряду.

Нагадаємо, всі країни-члени Європейського союзу, крім Угорщини, у вересні на робочому рівні погодилися фінансово гарантувати ще 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги у вигляді довгострокових кредитів для України. У серпні Європейський Союз надав Україні у повному обсязі перший транш у розмірі 1 мільярда євро нової макрофінансової допомоги.

Дані 5 мільярдів євро є частиною обіцяного ЄС Україні ще у травні пакета у розмірі до 9 мільярдів євро.

Як підкреслив міністр фінансів Сергій Марченко, Україна потребує додаткового зовнішнього пільгового фінансування і грантів для покриття пріоритетних видатків держбюджету та для швидкого відновлення у наступному році.

Крім того, Європейська комісія працює над тим, щоб надавати Україні по 1,5 млрд євро бюджетної підтримки на місяць в 2023 році. США хочуть почати спрямовувати кожного місяця Україні таку ж суму.

Джерело фото: ua.depositphotos.com