Венгрия одобрила кредит для Украины в рамках пакета ЕС

Будапешт предоставит 187 миллионов евро финансовой помощи Украине как свой вклад в запланированный пакет поддержки ЕС на сумму до 18 миллиардов евро в 2023 году.

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Об этом свидетельствует постановление венгерского правительства, сообщает Reuters.

При этом правительство Венгрии заявило, что Будапешт готово выплатить свою долю финансовой поддержки Украине, но скорее выдаст ее в двустороннем порядке, чем через общий пакет ЕС.

"Правительство продолжает участвовать в финансовой поддержке Украины, охваченной войной", — говорится в постановлении

В документе также говорится, что министр иностранных дел Петер Сийярто должен начать переговоры с Украиной по выработке соглашения, необходимого для финансовой помощи.

Отметим, ЕС выделяет Украине финансовый пакет в размере до 18 млрд евро на 2023 год. Его особенность состоит в том, что всю сумму разделят на 12 месяцев. То есть, в следующем году ежемесячно Киев будет получать по 1,5 млрд евро.

При этом сначала Венгрия отказалась участвовать в финансировании этого совместного пакета финансовой помощи Украине. Правительство страны не уточнило причины изменения решения.

В то же время Венгрия остается едва ли не единственным сторонником России в ЕС и поэтому рискует выйти из него, если будет продолжать действовать вразрез с интересами других членов блока и поддерживать страну-агрессора и постоянно блокировать решения по антироссийским санкциям.