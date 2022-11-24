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Угорщина схвалила кредит для України в рамках пакету ЄС
Будапешт надасть 187 мільйонів євро фінансової допомоги Україні як свій внесок у запланований пакет підтримки ЄС на суму до 18 мільярдів євро у 2023 році.
Про свідчить постанова угорського уряду, повідомляє Reuters.
При цьому уряд Угорщини заявив, що Будапешт готовий виплатити свою частку фінансової підтримки Україні, але скоріше виплатить її у двосторонньому порядку, ніж через спільний пакет ЄС.
"Уряд продовжує брати участь у фінансовій підтримці України, яка охоплена війною", — йдеться в постановіПідписуйтеся на наш YouTube канал
В документі також йдеться, що міністр закордонних справ Петер Сійярто має почати переговори з Україною для вироблення угоди, необхідної для фінансової допомоги.
Зазначимо, ЄС виділяє Україні фінансовий пакету розмірі до 18 млрд євро на 2023 рік. Його особливість у тому, що всю суму розділять на 12 місяців. Тобто в наступному році щомісяця Київ отримуватиме по 1,5 млрд євро.
При цьому спочатку Угорщина відмовилася брати участь у фінансуванні цього спільного пакету фінансової допомоги Україні. Уряд країни не уточнив причини зміни рішення.
В той же час Угорщина залишається чи не єдиним прихильником Росії в ЄС і тому ризикує вийти з нього, якщо продовжуватиме діяти врозріз з інтересами інших членів блоку та підтримувати країну-агресора і постійно блокувати рішення щодо антиросійських санкцій.