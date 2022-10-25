ЄС виділить Україні допомогу на 18 мільярдів євро

Європейський Союз планує підтримувати Україну допомогою у 1,5 мільярда євро щомісяця, що може скласти суму 18 мільярдів євро у 2023 році.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це 25 жовтня у Берліні під час виступу на Міжнародній конференції експертів з відновлення України, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Україна потребує негайної допомоги та швидкого відновлення та відбудови. Ця допомога потрібна для виживання щодня, щоб сплачувати мінімальні потреби кожного дня, грошове утримання для військових та сил безпеки, зарплати для вчителів та лікарів у лікарнях та у сільській місцевості, пенсії для пенсіонерів, та інші невідкладні виплати", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що Україні, необхідно мати від 3 до 5 мільярдів євро щомісяця лише для того, щоб покрити ці поточні витрати.

"Тут потрібна надійна допомога від Європейського Союзу, від наших друзів у Сполучених Штатах та, безмовно, від міжнародних фінансових інституцій", - зауважила Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, Євросоюз планує підтримати Україну ресурсами до 1,5 мільярда євро щомісяця до кінця війни, що у сумі складатиме близько 18 мільярдів євро у 2023 році.

Урсула фон дер Ляєн зауважила, що Єврокомісія бачить у відновленні та у допомозі України три ключові пункти.

Перше - Україна має отримувати сталу та постійну підтримку від партнерів на витрати - від нагальних життєвих потреб до довгострокових програм з відбудови та реконструкції. Друге – має бути створена відповідна архітектура такої допомоги, щоб вона була якомога більш широкою та інклюзивною. Третє - з огляду на те, що Україна отримала статус країни-кандидата на вступ до ЄС, Євросоюз має підтримати всі зусилля України на її шляху до повноцінного членства в Європейському Союзі.

Президент Єврокомісії констатувала, що Росія цілеспрямовано руйнує цивільну інфраструктуру України.

"Це – тероризм. Росія намагається зруйнувати, паралізувати Україну, але ми цього не допустимо", - запевнила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що США хочуть почати спрямовувати кожного місяця Україні по $1,5 млрд. Крім того, Європейський банк реконструкції та розвитку інвестує до 3 мільярдів євро протягом 2022-2023 років в Україну для підтримки її економіки.

Напередодні цього Україна отримала на свої рахунки $1,3 млрд додаткового екстреного фінансування від Міжнародного валютного фонду.