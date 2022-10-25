ЕС выделит Украине помощь на 18 миллиардов евро

Европейский Союз планирует поддерживать Украину помощью в 1,5 млрд евро ежемесячно, что может составить сумму 18 млрд евро в 2023 году.

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Об этом 25 октября в Берлине во время выступления на Международной конференции экспертов по восстановлению Украины заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

"Украина нуждается в немедленной помощи и быстром восстановлении и восстановлении. Эта помощь нужна для выживания каждый день, чтобы платить минимальные потребности каждый день, денежное содержание для военных и сил безопасности, зарплаты для учителей и врачей в больницах и сельской местности, пенсии для пенсионеров, и другие безотлагательные выплаты", - отметила Урсула фон дер Ляен.

Она подчеркнула, что Украине необходимо от 3 до 5 миллиардов евро ежемесячно только для того, чтобы покрыть эти текущие расходы.

"Здесь нужна надежная помощь от Европейского Союза, от наших друзей в Соединенных Штатах и, без сомнения, от международных финансовых институтов", - отметила Урсула фон дер Ляен.

По ее словам, Евросоюз планирует поддержать Украину ресурсами до 1,5 млрд евро ежемесячно до конца войны, что в сумме будет составлять около 18 млрд евро в 2023 году.

Урсула фон дер Ляен отметила, что Еврокомиссия видит в восстановлении и помощи Украины три ключевых пункта.

Первое – Украина должна получать постоянную поддержку от партнеров на расходы – от неотложных жизненных потребностей до долгосрочных программ по восстановлению и реконструкции. Второе – должна быть создана соответствующая архитектура такой помощи, чтобы она была как можно более широкой и инклюзивной. Третье – учитывая, что Украина получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС, Евросоюз должен поддержать все усилия Украины на ее пути к полноценному членству в Европейском Союзе.

Президент Еврокомиссии констатировала, что Россия целенаправленно разрушает гражданскую инфраструктуру Украины.

"Это – терроризм. Россия пытается разрушить, парализовать Украину, но мы этого не допустим", - заверила Урсула фон дер Ляен.

Напомним, что США хотят начать направлять каждый месяц Украине по $1,5 млрд. Кроме того, Европейский банк реконструкции и развития инвестирует до 3 миллиардов евро в течение 2022-2023 годов в Украину для поддержки ее экономики.

Ранее Украина получила на свои счета $1,3 млрд дополнительного экстренного финансирования от Международного валютного фонда.