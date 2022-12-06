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Орбан заперечує угорське вето на макрофінансову допомогу Україні
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заперечив повідомлення про те, що Угорщина наклала вето на рішення Єврокомісії щодо виділення Україні макрофінансової допомоги в 18 млрд євро у 2023 році. Про це Орбан написав у своєму Twitter.
"Сьогодні усі новини - про те, що Угорщина заблокувала фінансову допомогу для України. Це все фейк. Угорщина готова надавати Україні фінансову допомогу, але на двосторонній основі. Ніяких вето, ніякого шантажу", - написав Орбан.
За його словами, Угорщина хоче переконати ЄС в тому, що спільний борг це не вирішення проблем.
"Якщо ми йтимемо до спільного боргу, ми не зможемо повернути назад. Ми хочемо іншого майбутнього для Європи. Що будуватиметься на сильних державах-членах, а не великих купах спільного боргу", - написав Орбан.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що під час засідання Ради Євросоюзу представник Угорщини повідомив, що Будапешт виступає проти пропозиції Єврокомісії виділити Україні 18 млрд євро фінансової допомоги у 2023 році.
Європарламент 24 листопада схвалив пакет фінансової допомоги для України на суму 18 мільярдів євро на 2023 рік. Ці кошти покриють приблизно половину від 3-4 мільярдів євро щомісячного фінансування, яке потребуватиме Україна у 2023 році.
Зазначимо, що Угорщина відпочатку намагалася блокувати видачу 18 мільярдів євро для України, хоча й була заява, що нібито Будапешт "схвалила кредит.
Угорщина залишається чи не єдиним прихильником Росії в ЄС і тому ризикує вийти з нього, якщо продовжуватиме діяти врозріз з інтересами інших членів блоку та підтримувати країну-агресора і постійно блокувати рішення щодо антиросійських санкцій.