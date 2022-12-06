Орбан отрицает венгерское вето на макрофинансовую помощь Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возразил сообщение о том, что Венгрия наложила вето на решение Еврокомиссии по выделению Украине макрофинансовой помощи в 18 млрд евро в 2023 году. Об этом Орбан написал в своем Twitter.

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"Сегодня все новости – о том, что Венгрия заблокировала финансовую помощь для Украины. Это все фейк. Венгрия готова предоставлять Украине финансовую помощь, но на двусторонней основе. Никаких вето, никакого шантажа", – написал Орбан.

1/3 Today’s news was all about Hungary vetoing financial assistance to #Ukraine. This is fake news. Hungary is ready to give financial assistance to Ukraine, on a bilateral basis. No #veto, no blackmailing. — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 6, 2022

По его словам, Венгрия хочет убедить ЕС в том, что общий долг – это не решение проблем.

"Если мы будем идти в общий долг, мы не сможем вернуть назад. Мы хотим другого будущего для Европы. Что будет строиться на сильных государствах-членах, а не в больших кучах общего долга", - написал Орбан.

Напомним, что на заседании Совета Евросоюза представитель Венгрии сообщил, что Будапешт выступает против предложения Еврокомиссии выделить Украине 18 млрд евро финансовой помощи в 2023 году.

Европарламент 24 ноября одобрил пакет финансовой помощи для Украины на сумму 18 млрд евро на 2023 год. Эти средства покроют примерно половину от 3-4 миллиардов евро ежемесячного финансирования, которое потребует Украина в 2023 году.

Отметим, что Венгрия изначально пыталась блокировать выдачу 18 миллиардов евро для Украины, хотя и было заявление, будто Будапешт " одобрила кредит".

Венгрия остается едва ли не единственным сторонником России в ЕС и поэтому рискует выйти из него, если будет продолжать действовать вразрез с интересами других членов блока и поддерживать страну-агрессора и постоянно блокировать решения по антироссийским санкциям.