Під час засідання Ради Євросоюзу представник Угорщини повідомив, що Будапешт виступає проти пропозиції Єврокомісії виділити Україні 18 млрд євро фінансової допомоги у 2023 році

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Про це 6 грудня у Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Угорщина все ще блокує ініціативу, щоб захистити виділення коштів ЄС для себе. Дуже емоційні дебати, в яких Будапешт був розкритикований усіма, але безрезультатно", — зазначив журналіст.

Нагадаємо, Європарламент 24 листопада схвалив пакет фінансової допомоги для України на суму 18 мільярдів євро на 2023 рік. Ці кошти покриють приблизно половину від 3-4 мільярдів євро щомісячного фінансування, яке потребуватиме Україна у 2023 році.

Зазначимо, що Угорщина відпочатку намагалася блокувати видачу 18 мільярдів євро для України, хоча й була заява, що нібито Будапешт "схвалила кредит.

Угорщина залишається чи не єдиним прихильником Росії в ЄС і тому ризикує вийти з нього, якщо продовжуватиме діяти врозріз з інтересами інших членів блоку та підтримувати країну-агресора і постійно блокувати рішення щодо антиросійських санкцій.