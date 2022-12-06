Венгрия заблокировала выделение Украине 18 млрд евро в 2023 году – СМИ

В ходе заседания Совета Евросоюза представитель Венгрии сообщил, что Будапешт выступает против предложения Еврокомиссии выделить Украине 18 млрд евро финансовой помощи в 2023 году.

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Об этом 6 декабря в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Венгрия все еще блокирует инициативу, чтобы защитить выделение средств ЕС для себя. Очень эмоциональные дебаты, в которых Будапешт был раскритикован всеми, но безрезультатно", - отметил журналист.

Европарламент 24 ноября одобрил пакет финансовой помощи для Украины на сумму 18 миллиардов евро на 2023 год. Эти средства покроют примерно половину от 3-4 миллиардов евро ежемесячного финансирования, которое потребует Украина в 2023 году.

Отметим, что Венгрия изначально пыталась блокировать выдачу 18 миллиардов евро для Украины, хотя и было заявление, будто Будапешт "одобрила кредит".

Венгрия остается едва ли не единственным сторонником России в ЕС и поэтому рискует выйти из него, если будет продолжать действовать вразрез с интересами других членов блока и поддерживать страну-агрессора, и постоянно блокировать решения по антироссийским санкциям.