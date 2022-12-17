Азербайджан, Грузія, Румунія та Угорщина погодили намір прокласти підводний кабель через Чорне море

Азербайджан, Грузія, Румунія та Угорщина домовилися про намір збудувати стратегічний підводний електрокабель через Чорне море, призначений для транспортування електроенергії з Азербайджану до Європи.

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Меморандум про взаєморозуміння щодо створення Чорноморського підводного кабелю підписали 17 грудня у Бухаресті президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністри Іраклій Гарібашвілі, Ніколає Чуке та Віктор Орбан.

Підписання відбулося після пленарного засіданням щодо угоди про стратегічне партнерство в галузі розвитку та передачі зеленої енергії. Заходи відбулися за участю голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн.

"Ця угода зблизить ЄС з нашими партнерами в регіоні Південного Кавказу і допоможе обом нашим регіонам здійснити перехід до чистої енергії. З початком війни в Росії ми вирішили відмовитися від російського викопного палива і диверсифікувати свою діяльність на користь надійних енергетичних партнерів. І це працює. ЄС вдалося компенсувати скорочення постачання російського трубопровідного газу", - цитує її прес-служба Єврокомісії.

При цьому, за її словами, йдеться не лише про те, щоб впоратися з новою геополітичною енергетичною ситуацією, а й про забезпечення відновлюваними джерелами енергії.

"І саме тому так важливий Чорноморський електричний кабель між Румунією, Грузією та Азербайджаном. І я можу тільки сказати: який амбітний проект! Він з'єднає нас по обидва боки Чорного моря і піде далі в бік Каспійського моря як для забезпечення цифрового зв'язку, так і для поставок енергії", - зазначила глава європейського уряду.

За її словами, цей проект може принести велику користь і Грузії, перетворивши її на центр електроенергетики та інтегрувавши її з внутрішнім ринком електроенергії Євросоюзу.

Крім того, фон дер Ляйєн зазначила, що Чорноморський електричний кабель міг би також допомогти забезпечити електроенергією Молдову та країни Західних Балкан "і, звичайно ж, Україну", що допоможе розпочати відновлення української енергосистеми та країни загалом.

"Ось чому я дуже чекаю на результати техніко-економічного обґрунтування, яке наразі триває. Ми будемо готові підтримати. Тому що тепер у нас є можливість фінансово підтримувати проекти, що становлять взаємний інтерес із сусідніми країнами. І взаємний інтерес дуже зрозумілий і очевидний. Сьогодні ми можемо сказати, що два береги Чорного моря ніколи не були ближчими", - наголосила вона.

Очікується, що підводний кабель напругою 500 кВ буде прокладено від грузинського узбережжя в селі Анаклія до румунської Констанци та матиме довжину близько 1100 кілометрів та потужність 1 ГВт. У Єврокомісії вказували, що оціночна сума інвестицій у проект становитиме 2,3 мільярда доларів.

Нагадаємо, що днями кілька інших країн Європи погодили намір реалізувати інший великий енергетичний проект - будівництво Північно-Балтійського водневого коридору з Німеччини до Фінляндії.