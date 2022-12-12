Україна домовилася з IFC про створення механізмів залучення інвесторів до відбудови інфраструктури

Україна та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підписали меморандум про порозуміння щодо створення та впровадження механізмів із залучення приватних інвесторів до відбудови інфраструктури України.

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Як повідомляє пресслужба Кабінету міністрів, докумен підписали у Парижі 12 грудня прем’єр-міністр Денис Шмигаль та віце-президент IFC в Європі, Латинській Америці та Карибському басейні Альфонсо Гарсія Мора.

Співпраця передбачатиме допомогу у відборі пріоритетних проектів відновлення України та створенні сприятливих умов для залучення приватних інвестицій. Зокрема, ідеться про проекти державно-приватного партнерства в таких секторах як транспорт і логістика, міська та соціальна інфраструктура, енергетика.

"Україна запрошує приватні компанії та фінансові установи з усього світу взяти участь у нашому амбітному плані з відбудови. Спільно з IFC ми працюємо над створенням умов для збільшення надходжень приватних інвестицій у нашу економіку, особливо через механізм державно-приватного партнерства. Разом ми сподіваємося швидко розпочати ефективні проекти для відновлення України!" — зазначив Шмигаль.

Альфонсо Гарсія Мора зі свого боку відзначив, що як один із найбільших інвесторів у приватний сектор України, IFC невпинно працює над залученням приватного капіталу для відбудови України.

"Ми розпочнемо роботу з урядом України над формуванням сприятливого середовища для приватних інвестицій в інфраструктурі, а також над визначенням та розробкою пріоритетних проектів. У такий спосіб ми зможемо швидко мобілізувати приватних інвесторів, щойно умови в Україні дозволять розпочати повноцінну реконструкцію", — сказав віце-президент корпорації.

Нагадаємо також, що місяць тому Міністерство економіки України та найбільша у світі інвесткомпанія BlackRock підписали меморандум про взаєморозуміння, погодивши рамки консультативного сприяння щодо розробки спеціальної платформи для залучення приватного капіталу до відновлення України та підтримки економіки.