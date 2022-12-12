Украина договорилась с IFC о создании механизмов привлечения инвесторов к восстановлению инфраструктуры

Украина и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали меморандум о взаимопонимании относительно создания и внедрения механизмов по привлечению частных инвесторов к восстановлению инфраструктуры Украины.

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Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, документ подписали в Париже 12 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль и вице-президент IFC в Европе, Латинской Америке и Карибском бассейне Альфонсо Гарсия Мора.

Сотрудничество будет предусматривать помощь в отборе приоритетных проектов восстановления и создании благоприятных условий для привлечения частных инвестиций. В частности, речь идет о проектах государственно-частного партнерства в таких секторах как транспорт и логистика, городская и социальная инфраструктура, энергетика.

"Украина приглашает частные компании и финансовые учреждения со всего мира принять участие в нашем амбициозном плане восстановления. Совместно с IFC мы работаем над созданием условий для увеличения поступлений частных инвестиций в нашу экономику, особенно через механизм государственно-частного партнерства. Вместе мы надеемся быстро начать эффективные проекты для восстановления Украины!" - отметил Шмыгаль.

Альфонсо Гарсия Мора со своей стороны отметил, что как один из крупнейших инвесторов в частный сектор Украины, IFC постоянно работает над привлечением частного капитала для восстановления Украины.

"Мы приступим к работе с правительством Украины над формированием благоприятной среды для частных инвестиций в инфраструктуре, а также над определением и разработкой приоритетных проектов. Таким образом мы сможем быстро мобилизовать частных инвесторов, как только условия в Украине позволят начать полноценную реконструкцию", — сказал вице-президент корпорации.

Напомним также, что месяц назад Министерство экономики Украины и крупнейшая в мире инвесткомпания BlackRock подписали меморандум о взаимопонимании, согласовав рамки консультативного содействия разработке специальной платформы для привлечения частного капитала к восстановлению Украины и поддержке экономики.