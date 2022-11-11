Мінекономіки підписало меморандум із найбільшою інвесткомпанією світу

Міністерство економіки України та найбільша у світі інвестиційна компанія BlackRock підписали меморандум про взаєморозуміння, яким погодили рамки консультативного сприяння щодо розробки спеціальної платформи для залучення приватного капіталу до відновлення України та підтримки економіки.

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Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що платформа зосередиться на мобілізації інвестицій у ключові сектори української економіки, враховуючи потреби у відбудові внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Зокрема, підписана 10 листопада 2022 року у Вашингтоні угода передбачає, що департамент BlackRock із консультацій щодо фінансових ринків (BlackRock Financial Markets Advisory) консультуватиме Мінекономіки стосовно створення дорожньої карти впровадження інвестиційної платформи, до якої будуть залучати перш за все приватний капітал. У тому числі стосовно структури цієї платформи, повноважень та управління.

Таким чином, меморандум офіційно закріплює попереднє обговорення можливостей залучення державних і приватних інвестицій в Україну, яке відбулося у вересні між президентом України Володимиром Зеленським і головою та генеральним директором BlackRock Ларрі Фінком.

“Для нас дуже важливо продемонструвати всьому світові, що війна не забороняє інвестиції в Україну. Адже саме інвестиції є запорукою майбутньої швидкої та ефективної відбудови економіки. Тож ми покладаємо великі сподівання на співпрацю із BlackRock FMA. Сподіваємося, що ця “платформа відновлення” стане ефективним механізмом мобілізації вкладень у ключові сектори нашої економіки”, - зазначила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Зазначимо, BlackRock FMA надає провідну експертизу в сфері інвестицій та активів, управління ризиками та технологіями. А також має великий досвід консультування клієнтів офіційного сектора з питань ринків капіталу.

Раніше Володимир Зеленський звернувся до представників міжнародного бізнесу з закликом планувати свої інвестиції в Україні вже зараз, не чекаючи на закінчення війни.

Нагадаємо, Міжнародна фінансова корпорація (IFC), що входить до структури Світового банку, виділила 30 млн доларів для інвестицій в Україну вперше з початку повномасштабної війни.