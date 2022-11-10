Україна і США оновлять торговельну угоду

Україна та США започаткували переговорний процес щодо оновлення Угоди про торговельне та інвестиційне співробітництво, укладеної між країнами 2008 року.

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Про це перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко та торговий представник США Кетрін Тай домовились під час зустрічі у Вашингтоні, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Оновлення торгової угоди особливо важливо в контексті економічної підтримки США для України та повоєнної відбудови. Більше 20 представників усіх залучених до співпраці з Україною інституцій США обговорили існуючі програми допомоги і наступні кроки для залучення інвестицій в Україну", - підкреслила Свириденко.

За її словами, таке рішення ухвалене для підтримки зусиль України щодо створення більш прозорого та передбачуваного бізнес-середовища. Обидві сторони сподіваються на продовження роботи в цій сфері.

"Україна хоче, щоб торгова політика створювала дружнє та комфортне середовище для американських компаній, які беруть участь у проектах відновлення. Настав час оновити Угоду про торговельно та інвестиційне співробітництво (TICA) та надати всі необхідні гарантії бізнесу щодо нетарифних заходів, як от регуляторне середовище процедур закупівель", - зауважила Свириденко.

У Мінекономіки також повідомили, що у межах чергового засідання Ради з торгівлі та інвестицій сторони обговорили широке коло питань - від судової реформи, приватизацї і публічних закупівель до технічного регулювання, інтелектуальної власності і ветеринарних питань.

Особливий акцент зробили на трудовій реформі, адже гарантування гідної праці є наріжним елементом сучасної торгової політики держав, які піклуються про своїх громадян.

"З одного боку Рада з торгівлі та інвестицій консолідувала усі попередні досягнення у двосторонній співпраці, але водночас масштаб існуючої співпраці перекладається на нову якість, яка вимагає оновлення договірної бази. Тому ми доповнимо Угоду 2008 року низкою протоколів. Ця робота дозволить зміцнити довіру американського бізнесу до інвестицій в Україну і полегшить реалізацію проектів з відновлення та відбудови України", - пояснила Свириденко.

Нагадаємо, за даними Міністерства економіки, в жовтні 2022 року в порівнянні з вереснем експорт українських товарів скоротився на 4,6% і склав 9,2 млн тонн.

Наразі найбільші торгові партнери України це Польща(560 млн доларів), Румунія(412 млн доларів), Туреччина(234 млн доларів), Німеччина(233 млн доларів), Угорщина(187 млн доларів), Іспанія(186 млн доларів), Китай(152 млн доларів), Індія(112 млн доларів), США(76 млн доларів) та Молдова(76 млн доларів).